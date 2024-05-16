Томилов Андрей Семенович 19.08.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Томилов Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

22.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: Томилов Семен Прохорович

Мать: Томилова Агриппина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилова Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
10.05.1953

Сын: Томилов Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна

Смерть
22.10.1992

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