Томилов Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти22.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1953
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Александровна
Смерть
22.10.1992