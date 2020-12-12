Идлис Лейба Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Идлис Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Идлис Ревекка Лейбовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Идлис Натан Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идлис Симон Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно