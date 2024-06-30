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Казакова (Кульгускина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1916

Дата смерти

19.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1916

Отец: Кульгускин Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Николай

Рождение ребёнка
07.04.1941

Дочь: (Свиридова) Зинаида

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
17.04.1947

Дочь: (Казакова) Валентина

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
01.02.1951

Дочь: Сундукова (Казакова) Надежда

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
20.08.1952

Дочь: Марфина (Казакова) Любовь

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
26.12.1953

Сын: Казаков Александр

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
04.01.1957

Дочь: Подъясенова (Казакова) Ольга

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
04.01.1957

Сын: Казаков Николай

Отец ребёнка: Казаков Николай

Рождение ребёнка
20.11.1958

Дочь: Кабанова (Казакова) Таисия

Отец ребёнка: Казаков Николай

Смерть
19.08.1980

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