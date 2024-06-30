Казакова (Кульгускина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1916
Дата смерти19.08.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1916
Отец: Кульгускин Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Николай
Рождение ребёнка
07.04.1941
Дочь: (Свиридова) Зинаида
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
17.04.1947
Дочь: (Казакова) Валентина
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
01.02.1951
Дочь: Сундукова (Казакова) Надежда
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
20.08.1952
Дочь: Марфина (Казакова) Любовь
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
26.12.1953
Сын: Казаков Александр
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
04.01.1957
Дочь: Подъясенова (Казакова) Ольга
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
04.01.1957
Сын: Казаков Николай
Отец ребёнка: Казаков Николай
Рождение ребёнка
20.11.1958
Дочь: Кабанова (Казакова) Таисия
Отец ребёнка: Казаков Николай
Смерть
19.08.1980