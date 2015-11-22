Вейкнис Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейкнис Марк

Вейкнис Марк

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2015

Отец: Вейкнис Алексей

Мать: Вейкнис Инна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close