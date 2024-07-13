Васильев Лаврентий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Лаврентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Иван

Мать: Васильева Киликия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Ванченко) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Васильев Астафий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Васильев Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Васильева (Ванченко) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Костикова (Васильева) Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1965

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