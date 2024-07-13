Васильев Лаврентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Иван
Мать: Васильева Киликия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Васильев Астафий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Васильев Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Васильева (Ванченко) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Костикова (Васильева) Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1965