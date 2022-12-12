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Андрей Исаакович

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Место рождения

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Исаак Ермолаевич

Мать: не указана

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Николай Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Сергеевна

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Соломония Сергеевна

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Соломония Сергеевна

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Соломония Сергеевна

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Соломония Сергеевна

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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