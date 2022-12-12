Андрей Исаакович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Исаак Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Николай Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Сергеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Соломония Сергеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Соломония Сергеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Соломония Сергеевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Соломония Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно