Порох (Грюканова) Светлана Владимировна 14.11.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Порох (Грюканова) Светлана Владимировна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

14.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Грюканов Владимир

Мать: Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна

г. Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красота (Порох) Марина Игоревна

Отец ребёнка: Порох Игорь

г. Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порох Антон Игоревич

Отец ребёнка: Порох Игорь

г. Омск
Место жительства
Неизвестно
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порох Игорь

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