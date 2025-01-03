Порох (Грюканова) Светлана Владимировна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения14.11.1963
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
г. Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красота (Порох) Марина Игоревна
Отец ребёнка: Порох Игорь
г. Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порох Антон Игоревич
Отец ребёнка: Порох Игорь
г. Омск
Место жительства
Неизвестно
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порох Игорь