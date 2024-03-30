Ярмак Ефимий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.03.1871
Дата смерти23.02.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1871
Отец: Ярмак Иван Михайлович
Мать: Ярмак Агафия Васильевна
Бракосочетание
24.01.1893
Жена: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1895
Сын: Ярмак Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Гришко Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
06.02.1900
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
16.02.1903
Сын: Ярмак Павел Ефимович
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Дерека Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Рождение ребёнка
02.09.1908
Дочь: Бутко Ефросиния Ефимовна
Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Смерть
23.02.1989
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра