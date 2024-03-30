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Ярмак Ефимий Иванович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

11.03.1871

Дата смерти

23.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1871

Отец: Ярмак Иван Михайлович

Мать: Ярмак Агафия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Ярмак Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Гришко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Ярмак Феодосий Ефимович

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Ярмак Павел Ефимович

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Дерека Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1908

Дочь: Бутко Ефросиния Ефимовна

Мать ребёнка: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
23.02.1989
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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