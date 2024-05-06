Михайлова Лидия Михайловна 23.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1976

Дочь: Михайлова Регина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1977

Сын: Михайлов Евгений Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1979

Сын: Михайлов Олег Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.1980

Сын: Михайлов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1981

Дочь: Михайлова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1983

Дочь: Михайлова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1983

Дочь: Маркова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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