Михайлова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1976
Дочь: Михайлова Регина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1977
Сын: Михайлов Евгений Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1979
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1980
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1981
Дочь: Михайлова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1983
Дочь: Михайлова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1983
Дочь: Маркова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно