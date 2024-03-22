Арсеньев (Кудряшов) Василий
Место рождения
Дата рождения13.01.1901
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1901
Отец: Онуфриев Арсений
Мать: Михайлова Матрона
http://gano.altsoft.spb.ru/free/imageViewer/show?objectId=15939382&attributeId=13818&serial=15939391&group=13118&ext=.pdf стр.153 . п.14
Крещение
14.01.1901 ст.
Крестный Илья Арсеньев
Бракосочетание
19.05.1927
Жена: Антонова Мария
Рождение ребёнка
08.05.1941
Сын: Кудряшов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария
Призыв на военную службу
?.06.1941
Красноармеец Мошенской РВК, Новгородская обл., Мошенской р-н
Ранение
13.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
выбыл в ВСП 25 Госпиталь ЭГ 2222 Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов) Опись: Ленинградская картотека. Госпиталь 2222Ящик: 278-03
Призыв на военную службу
?.06.1943
Красноармеец Мошенской РВК, Новгородская обл., Мошенской р-н 36 запасная стрелковая бригада
Пропал без вести (военное)
?.12.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсеньев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария
Военная служба
Неизвестно
Смерть
?.12.1944