Арсеньев (Кудряшов) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев (Кудряшов) Василий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.01.1901

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1901

Отец: Онуфриев Арсений

Мать: Михайлова Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
http://gano.altsoft.spb.ru/free/imageViewer/show?objectId=15939382&attributeId=13818&serial=15939391&group=13118&ext=.pdf стр.153 . п.14
Крещение
14.01.1901 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Илья Арсеньев
Бракосочетание
19.05.1927

Жена: Антонова Мария

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1941

Сын: Кудряшов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Призыв на военную службу
?.06.1941
Красноармеец Мошенской РВК, Новгородская обл., Мошенской р-н
Ранение
13.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
выбыл в ВСП 25 Госпиталь ЭГ 2222 Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов) Опись: Ленинградская картотека. Госпиталь 2222Ящик: 278-03
Призыв на военную службу
?.06.1943
Красноармеец Мошенской РВК, Новгородская обл., Мошенской р-н 36 запасная стрелковая бригада
Пропал без вести (военное)
?.12.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсеньев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
?.12.1944
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