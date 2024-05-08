Петросян Элеонора Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Петросян Нина Вячеславовна
Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович
Рождение ребёнка
29.06.1984
Сын: Петросян Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович
Рождение ребёнка
14.10.1985
Сын: Петросян Армен Вячеславович
Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович