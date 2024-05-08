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Петросян Элеонора Васильевна

Место рождения

Гянджа, Азербайджанская ССР

Дата рождения

25.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959

Отец: Саркисов Василий Саакович

Мать: Цховребашвили Валентина Андреевна

Гянджа, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Петросян Нина Вячеславовна

Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович

Рождение ребёнка
29.06.1984

Сын: Петросян Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович

Рождение ребёнка
14.10.1985

Сын: Петросян Армен Вячеславович

Отец ребёнка: Петросян Вячеслав Варашилович

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