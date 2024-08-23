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Пучков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

После 06.06.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 06.05.1909

Жена: Пучкова Мария Дмитриевна

Смерть
После 06.06.1909

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