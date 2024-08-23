Пучков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиПосле 06.06.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 06.05.1909
Жена: Пучкова Мария Дмитриевна
Смерть
После 06.06.1909