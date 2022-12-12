Скоробогатов Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатов Николай Филиппович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1927
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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