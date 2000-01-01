Глазов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1993
Дочь: Глазова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Глазова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазова Светлана Сергеевна