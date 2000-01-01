Глазов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1993

Дочь: Глазова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Глазова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазова Светлана Сергеевна

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