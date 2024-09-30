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Колкканен (Харвонен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1900

Отец: Харвонен Иван Петрович

Мать: Харвонен (Ниукканен) Софья Абрамовна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.09.1923

Муж: Колкканен Адам Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1924

Сын: Колкканен Иван Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: (Колкканен) София Адамовна

Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1930

Сын: Колкканен Эйно Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1933

Сын: Колкканен Владимир Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович

Смерть
Неизвестно

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