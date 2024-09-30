Колкканен (Харвонен) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1900
Бракосочетание
30.09.1923
Рождение ребёнка
29.07.1924
Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: (Колкканен) София Адамовна
Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1930
Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1933
Сын: Колкканен Владимир Адамович
Отец ребёнка: Колкканен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно