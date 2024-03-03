Фарафонова (Должикова) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1917
Рождение ребёнка
24.03.1941
с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарафонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Фарафонов Александр Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно