Фарафонова (Должикова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонова (Должикова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1917

Отец: Должиков Сергей Алексеевич

Мать: Должикова Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
24.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарафонов Александр Никонович

с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарафонов Александр Никонович

с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарафонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Фарафонов Александр Никонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарафонов Александр Никонович

Смерть
Неизвестно
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