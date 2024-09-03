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Иоанн Макаров

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.09.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900 ст.

Отец: Макар Борисов

Мать: Ксения Тимофеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макарий Григорий Кудряшов и жена его Ксения Тимофеева, православные Восприемники деревни верхне-Якушкиной крестьянин Феодор Борисов и состоящего на действительной... Показать все
Смерть
Неизвестно

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