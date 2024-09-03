Иоанн Макаров
Место рождения
Дата рождения20.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900 ст.
Отец: Макар Борисов
Мать: Ксения Тимофеева
Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Макарий Григорий Кудряшов и жена его Ксения Тимофеева, православные Восприемники деревни верхне-Якушкиной крестьянин Феодор Борисов и состоящего на действительной... Показать все
Смерть
Неизвестно