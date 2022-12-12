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Пачкин Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

27.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984

Отец: Пачкин Николай Фёдорович

Мать: Пачкина Ольга Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
?.11.2014

Жена: Филонова Анна Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.12.2014

Дочь: Пачкина Вероника Вячеславовна

Мать ребёнка: Филонова Анна Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.05.2019

Сын: Пачкин Егор Вячеславович

Мать ребёнка: Филонова Анна Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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