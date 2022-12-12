Пачкин Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1984
Отец: Пачкин Николай Фёдорович
Мать: Пачкина Ольга Николаевна
Бракосочетание
?.11.2014
Жена: Филонова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.2014
Дочь: Пачкина Вероника Вячеславовна
Мать ребёнка: Филонова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.05.2019
Мать ребёнка: Филонова Анна Николаевна