Бунтов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунтов Михаил Григорьевич

Бунтов Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.02.1931

Дата смерти

04.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931

Отец: Бунтов Григорий Егорович (Георгиевич)

Мать: Бунтова (Борисова) Екатерина Михайловна

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1959

Дочь: Вечканова (Бунтова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1963

Сын: Бунтов Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1972

Дочь: Янаева (Бунтова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна

Смерть
04.10.2010
Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.