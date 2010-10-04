Бунтов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1931
Дата смерти04.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931
Рождение ребёнка
21.03.1959
Дочь: Вечканова (Бунтова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1963
Сын: Бунтов Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1972
Дочь: Янаева (Бунтова) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: (Чеменева) Лидия Михайловна
Смерть
04.10.2010