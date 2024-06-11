Пронин Петр Иродионов
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиДо 08.01.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Пронин Иродион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Кабакина (Пронина) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пронина Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
22.10.1883
Дочь: Пронина Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Пронина Стефанида Федорова
Смерть
До 08.01.1899
Умер ещё до бракосочетания дочери