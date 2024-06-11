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Пронин Петр Иродионов

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Место рождения

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

До 08.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Пронин Иродион

Мать: не указана

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Кабакина (Пронина) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пронина Стефанида Федорова

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1883

Дочь: Пронина Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Пронина Стефанида Федорова

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 08.01.1899
Умер ещё до бракосочетания дочери

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