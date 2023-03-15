Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Щербаков Захар

Мать: Наталия

Бракосочетание
06.02.1897

Муж: Матюков Мирон Павлов

Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Матюков Афанасий

Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Матюкова (Матюкова) Анна

Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Матюков Петр Миронович

Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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