Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Щербаков Захар
Мать: Наталия
Бракосочетание
06.02.1897
Муж: Матюков Мирон Павлов
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Матюков Афанасий
Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Матюкова (Матюкова) Анна
Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов
Рождение ребёнка
01.01.1905
Отец ребёнка: Матюков Мирон Павлов
Смерть
Неизвестно