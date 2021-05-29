Падчин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1904

Дочь: Падчина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роше Юлия Вильгельмовна

родилось 4 детей. пропала (убита) бандитами на Украине. произошло, когда большевики вызвали мужа в Питер( инженер- связист. умер от тифа).
Смерть
Неизвестно
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