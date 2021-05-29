Падчин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1904
Дочь: Падчина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роше Юлия Вильгельмовна
родилось 4 детей. пропала (убита) бандитами на Украине. произошло, когда большевики вызвали мужа в Питер( инженер- связист. умер от тифа).
Смерть
Неизвестно