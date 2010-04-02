Буценко Харлампий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буценко Харлампий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1932

Дочь: Притуленко Мария Харлампьевна

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авраменко Надежда Харлампьевна

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буценко Иван

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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