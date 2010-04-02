Буценко Харлампий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1932
Дочь: Притуленко Мария Харлампьевна
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авраменко Надежда Харлампьевна
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буценко Иван
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Смерть
Неизвестно