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Башлыков Владимир Петрович

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Место рождения

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.06.1928

Дата смерти

16.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1928

Отец: Башлыков Петр Акимович

Мать: Башлыкова Федосия Абрамовна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Образование
До 1942
Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Окончил 4 кл
Бракосочетание
24.12.1952

Жена: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Оба русские, жених 25 лет, невеста 25 лет, жених в браке не состоял, невеста в браке не состояла
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Сурова Людмила Владимирна

Мать ребёнка: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Башлыков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.07.2002
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область

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