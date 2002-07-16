Башлыков Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1928
Дата смерти16.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1928
Образование
До 1942
Окончил 4 кл
Бракосочетание
24.12.1952
Оба русские, жених 25 лет, невеста 25 лет, жених в браке не состоял, невеста в браке не состояла
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Сурова Людмила Владимирна
Мать ребёнка: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1957
Сын: Башлыков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Башлыкова (Брежнева) Мария Ивановна
Смерть
16.07.2002
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область