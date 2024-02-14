Усманов Хамза Мухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хамза Мухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Рахимова) Марвар Нигматовна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19787221/
Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Рахимова) Марвар Нигматовна

Смерть
Неизвестно

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