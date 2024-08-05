Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1846
Отец: Андрей Иванович
Мать: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Осокин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Осокин Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Осокин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1881
Дочь: (Осокина) Павла Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1884
Дочь: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1887
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Осокин Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно