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Надежда Андреевна

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1846

Отец: Андрей Иванович

Мать: Ольга Николаевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Осокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Осокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Осокин Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Осокин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1881

Дочь: (Осокина) Павла Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1884

Дочь: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Сын: Осокин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Осокин Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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