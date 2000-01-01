Солдатов Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Иван Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

30.08.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Солдатов Евсей Карпович

Мать: Солдатова Анастасия

Смерть
30.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Хотеевка, Смоленская обл., Ельнинский р-н, Угрицкий с/с.
Военная служба
С по 30.08.1943
Род войск: Кавалерия Воинское звание: Красноармеец Служил в звании красноармейца сабельником в 29 гвардейском кавалерийском полку 8 гвардейского кавалерийского дивизиона.
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