Солдатов Иван Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти30.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Солдатов Евсей Карпович
Мать: Солдатова Анастасия
Смерть
30.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Хотеевка, Смоленская обл., Ельнинский р-н, Угрицкий с/с.
Военная служба
С по 30.08.1943
Род войск: Кавалерия Воинское звание: Красноармеец Служил в звании красноармейца сабельником в 29 гвардейском кавалерийском полку 8 гвардейского кавалерийского дивизиона.