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Степанида Антипова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Антип Иванов

Мать: Фекла Ильина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1726

Сын: Леон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов

Рождение ребёнка
1731

Сын: Петр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов

Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Антропов

Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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