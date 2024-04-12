Степанида Антипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Антип Иванов
Мать: Фекла Ильина
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1726
Сын: Леон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Петр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Антропов
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское