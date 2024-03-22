Кузнецов Феодосий Иванов
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти06.10.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Иван Степанович
Мать: Анастасия
Бракосочетание
01.11.1840 ст.
ГАТО
Рождение ребёнка
08.06.1842 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
ГАТО
Рождение ребёнка
16.06.1843 ст.
Сын: Кузнецов Леонтий Феодосьев
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
02.09.1844 ст.
Дочь: Феодора Феодосьева
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
ГАТО
Рождение ребёнка
25.08.1846 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
ГАТО
Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1893 ст.
Причина смерти: От старости