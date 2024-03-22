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Кузнецов Феодосий Иванов

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

06.10.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Иван Степанович

Мать: Анастасия

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1840 ст.

Жена: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
08.06.1842 ст.

Сын: Кузнецов Петр Феодосьев

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
16.06.1843 ст.

Сын: Кузнецов Леонтий Феодосьев

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1844 ст.

Дочь: Феодора Феодосьева

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
25.08.1846 ст.

Сын: Кузнецов Иван Феодосьев

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.

Сын: Кузнецов Флор Феодосьев

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Кузнецов Илья Феодосьев

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.10.1893 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: От старости
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