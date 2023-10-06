Бонько (Зуй) Феодосия Климентьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1892
Отец: Зуй Климент Игнатиев
Мать: Зуй Евдокия Степановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1917
Отец ребёнка: Бонько Андрей Сидорович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно