Бонько (Зуй) Феодосия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Зуй) Феодосия Климентьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1892

Отец: Зуй Климент Игнатиев

Мать: Зуй Евдокия Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Бонько Андрей Сидорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1917

Сын: Бонько Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бонько Андрей Сидорович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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