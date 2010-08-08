Мубаракшина (Адилова) Мунавара Жалиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшина (Адилова) Мунавара Жалиловна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.09.1929

Дата смерти

08.08.2010

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929

Отец: Адилов Жалиль Габдельгазизович

Мать: Адилова Камиля Хакимовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мубаракшин Султангарай Хадиевич

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Султангарай Хадиевич

Рождение ребёнка
10.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Султангарай Хадиевич

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
26.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Султангарай Хадиевич

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
08.08.2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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