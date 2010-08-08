Мубаракшина (Адилова) Мунавара Жалиловна
Место рождения
Дата рождения11.09.1929
Дата смерти08.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
31.07.1955
Рождение ребёнка
10.05.1959
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
26.12.1962
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
08.08.2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область