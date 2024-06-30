Лязгина Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лязгина Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич
Смерть
Неизвестно