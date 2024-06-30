Лязгина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лязгина Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1786 г.р.
1791 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лязгина Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лязгин Анисим Данилович

Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лязгин Данило Васильевич

Смерть
Неизвестно

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