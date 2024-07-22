Овчинников Петр Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Овчинников Ермолай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1939
Верх-Кули
Рождение ребёнка
11.01.1944
Верх-Кули
Рождение ребёнка
14.04.1947
Верх-Кули
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Рождение ребёнка
08.04.1948
Верх-Кули
Рождение ребёнка
07.07.1948
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна
Верх-Кули
Смерть
1949
Верх-Кули