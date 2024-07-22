Овчинников Петр Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Петр Ермолаевич

Овчинников Петр Ермолаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Овчинников Ермолай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Мария Лазаревна

Рождение ребёнка
19.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна

Верх-Кули
Рождение ребёнка
11.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна

Верх-Кули
Рождение ребёнка
14.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна

Верх-Кули
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна

Верх-Кули
Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Овчинников Иван Петрович

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Лазаревна

Верх-Кули
Смерть
1949
Верх-Кули

Мы используем куки для улучшения работы сайта.