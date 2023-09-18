Вейценфельд Михлия Шебселевна
Место рожденияСудзилов
Дата рождения1865
Дата смерти18.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1884
Сын: Вейценфельд Яков Пинхосович
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Вейценфельд Айзек Пинхосович
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хана Пинсоховна
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
22.01.1891
Сын: Вейценфельд Нохум Пинхосович
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
09.12.1892
Сын: Вейценфельд Евсей Павлович/Овсей Пинхосович
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мусия Пинхосовна
Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович
Рождение ребёнка
16.11.1896
Смерть
18.02.1909