Вейценфельд Михлия Шебселевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейценфельд Михлия Шебселевна

Место рождения

Судзилов

Дата рождения

1865

Дата смерти

18.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Судзилов
Рождение ребёнка
02.11.1884

Сын: Вейценфельд Яков Пинхосович

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1887

Сын: Вейценфельд Айзек Пинхосович

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хана Пинсоховна

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
22.01.1891

Сын: Вейценфельд Нохум Пинхосович

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
09.12.1892

Сын: Вейценфельд Евсей Павлович/Овсей Пинхосович

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мусия Пинхосовна

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Вейценфельд Савелий Павлович/Шебсель Пинхосович

Отец ребёнка: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
18.02.1909
Вильнюс, Литовская ССР
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