Санурин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанурин Сергей Павлович

Санурин Сергей Павлович

avatar

Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Санурин Павел Васильевич

Мать: Санурина Варвара Федоровна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Санурин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Санурина Наталья Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Арина Сергеевна

Мать ребёнка: Санурина Наталья Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санурина Наталья Ивановна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close