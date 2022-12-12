Санурин Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1839
Сын: Санурин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Санурина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Арина Сергеевна
Мать ребёнка: Санурина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858