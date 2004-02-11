Михина (Бесчастная) Ольга Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1922
Дата смерти11.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1922
Отец: Бесчастный/безчастный Стефан
Мать: Безчастная Анна
Работа или профессия
Между 1951 и 1952
завполиклиникой б-цы №1
Работа или профессия
Между 1952 и 1987
зав больницей №1
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
03.04.1956
Отец ребёнка: Михин Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
врач-отоларинголог в горбольнице
Работа или профессия
Неизвестно
врач-отоларинголог
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
мединститут
Смерть
11.02.2004
Похороны
Неизвестно