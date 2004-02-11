Михина (Бесчастная) Ольга Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина (Бесчастная) Ольга Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1922

Дата смерти

11.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1922

Отец: Бесчастный/безчастный Стефан

Мать: Безчастная Анна

Работа или профессия
Между 1951 и 1952
Химки, Химки, Московская область
завполиклиникой б-цы №1
Работа или профессия
Между 1952 и 1987
Химки, Химки, Московская область
зав больницей №1
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Михин Александр Петрович

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1956

Сын: Михин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Михин Александр Петрович

Химки, Химки, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
врач-отоларинголог в горбольнице
Работа или профессия
Неизвестно
врач-отоларинголог
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
мединститут
Смерть
11.02.2004
Химки, Химки, Московская область
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
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