Кузнецова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страмцова Нина Павловна
Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страмцова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно