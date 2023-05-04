Кузнецова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страмцова Нина Павловна

Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страмцов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страмцова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страмцов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Страмцов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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