Конюс Георгий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюс Георгий Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Конюс Эдуард

Мать: ?

Смерть
1933
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