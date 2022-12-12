Загораева (Грязнова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загораева (Грязнова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.07.1901 ст.

Дата смерти

04.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901 ст.

Отец: Грязнов Дмитрий Иванович

Мать: Грязнова Елизавета Михайловна

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.02.1920

Муж: Загораев Иосиф Николаевич

Черная Заводь, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1935

Дочь: Тихонова Дорофея Иосифовна

Отец ребёнка: Загораев Иосиф Николаевич

д. Новоградская
Смерть
04.07.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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