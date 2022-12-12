Загораева (Грязнова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1901 ст.
Дата смерти04.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901 ст.
Бракосочетание
03.02.1920
Черная Заводь, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1935
Дочь: Тихонова Дорофея Иосифовна
Отец ребёнка: Загораев Иосиф Николаевич
д. Новоградская
Смерть
04.07.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область