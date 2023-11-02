Федотов Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1937
Отец: Федотов Семён
Мать: Федотова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1956
Дочь: Линник (Федотова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1962
Сын: Федотов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна