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Федотов Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1937

Отец: Федотов Семён

Мать: Федотова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1956

Дочь: Линник (Федотова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.09.1962

Сын: Федотов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Елюшкина (Станкеева) Нина Ивановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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