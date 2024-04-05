Brzostek (Wojkowska) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти15.01.1862
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Wojkowski Józef
Мать: Wójkowska Katarzyna
Бракосочетание
18.02.1849
Муж: Brzostek Józef
, Poręba Kocęby akt 26/1849
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Brzostek Stanisław
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów akt 47/1850
Рождение ребёнка
19.10.1853
Дочь: (Brzostek) Eleonora
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów akt 170/1953
Рождение ребёнка
07.07.1857
Сын: Brzostek Piotr
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów akt 104/1857
Рождение ребёнка
26.05.1860
Сын: Brzostek Wojciech
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów akt 83/1860
Смерть
15.01.1862
Grabownica, Mazowsze