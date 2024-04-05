Brzostek (Wojkowska) Anna 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brzostek (Wojkowska) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.01.1862

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Wojkowski Józef

Мать: Wójkowska Katarzyna

Бракосочетание
18.02.1849

Муж: Brzostek Józef

, Poręba Kocęby akt 26/1849
Рождение ребёнка
15.03.1850

Сын: Brzostek Stanisław

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów akt 47/1850
Рождение ребёнка
19.10.1853

Дочь: (Brzostek) Eleonora

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów akt 170/1953
Рождение ребёнка
07.07.1857

Сын: Brzostek Piotr

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów akt 104/1857
Рождение ребёнка
26.05.1860

Сын: Brzostek Wojciech

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów akt 83/1860
Смерть
15.01.1862
Grabownica, Mazowsze

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