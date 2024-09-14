Евдокимова (Головина) Анисья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти30.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Роман Киприанович
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Бракосочетание
31.10.1858 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1863 ст.
Дочь: Головина Ксения Киприановна
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Головин Захар Киприанович
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1868
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1871 ст.
Дочь: Головина Матрона Киприановна
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.
Дочь: Головина Екатерина Киприановна
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1880
Сын: Головин Дмитрий Киприанович
Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Смерть
30.09.1916
умерла от старости