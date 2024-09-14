Евдокимова (Головина) Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова (Головина) Анисья Александровна

Евдокимова (Головина) Анисья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Роман Киприанович

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Бракосочетание
31.10.1858 ст.

Муж: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1863 ст.

Дочь: Головина Ксения Киприановна

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Головин Захар Киприанович

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Головин Иван Киприанович

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1871 ст.

Дочь: Головина Матрона Киприановна

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.

Дочь: Головина Екатерина Киприановна

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.02.1880

Сын: Головин Дмитрий Киприанович

Отец ребёнка: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Смерть
30.09.1916
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
умерла от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.