Гилев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
16.04.1903 ст.
Иван Васильевич Гилев
Восприемник
26.09.1904 ст.
Иван Викторович Чекишев
Бракосочетание
21.08.1905 ст.
Жена: Гилева Марфа Самоиловна
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
13.06.1906 ст.
Сын: Гилев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гилева Марфа Самоиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно