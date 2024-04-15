Гилев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.04.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Васильевич Гилев
Восприемник
26.09.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Викторович Чекишев
Бракосочетание
21.08.1905 ст.

Жена: Гилева Марфа Самоиловна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
13.06.1906 ст.

Сын: Гилев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гилева Марфа Самоиловна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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