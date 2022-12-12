Рыбаков Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898
Вильнюс
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942