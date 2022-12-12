Рыбаков Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1898
Вильнюс
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
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