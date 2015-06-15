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Колганов Иван Андреевич
Колганов Иван Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Колганов Андрей Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Милицина Валерия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2015
Отец:
Колганов Андрей Сергеевич
Мать:
Милицина Валерия Дмитриевна
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