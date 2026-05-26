Отраднова (Маркелова) Анисья Артемьева
женский, родилась Около 1789, д. Красивая
умерла Неизвестно
Супруги
Отраднов Сидор ФедоровОколо 1791 г.р.
Дети
(Отраднова) Анна Сидорова10.02.1816 г.р.
Отраднов Иван Сидоров12.11.1817 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Красивая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров
Бракосочетание
11.11.1811
д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной
Рождение ребёнка
10.02.1816
Дочь: (Отраднова) Анна Сидорова
Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров
д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной
Рождение ребёнка
12.11.1817
Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров
д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной
Смерть
Неизвестно