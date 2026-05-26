Отраднова (Маркелова) Анисья Артемьева Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Отраднова (Маркелова) Анисья Артемьева

Автор
ИС
Сорокина И.

женский, родилась Около 1789, д. Красивая

умерла Неизвестно

Супруги
Отраднов Сидор ФедоровОколо 1791 г.р.
Дети
(Отраднова) Анна Сидорова10.02.1816 г.р.
Отраднов Иван Сидоров12.11.1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Красивая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отраднов Василий Сидоров

Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров

Бракосочетание
11.11.1811

Муж: Отраднов Сидор Федоров

д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной

м. 20 ж. 22 крест. дочь д. Красивой

Рождение ребёнка
10.02.1816

Дочь: (Отраднова) Анна Сидорова

Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров

д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной

Рождение ребёнка
12.11.1817

Сын: Отраднов Иван Сидоров

Отец ребёнка: Отраднов Сидор Федоров

д. Шелегина, Приход Кр. Полуденной

Смерть
Неизвестно

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