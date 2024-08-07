Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев
Рождение ребёнка
25.01.1892
Дочь: (Тихонова) Мария Андреева
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев
Рождение ребёнка
25.09.1893
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев
Смерть
Неизвестно