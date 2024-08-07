Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Андреев

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Андрей Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Тихонов Сергей Андреев

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев

Рождение ребёнка
25.01.1892

Дочь: (Тихонова) Мария Андреева

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев

Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Тихонов Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Сергеев

Смерть
Неизвестно

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