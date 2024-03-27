Усманов Ишмухаммет Мансурович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Мансур Кугашевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гумар Ишмухамметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Асфандияр Ишмухамметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Абубакир Ишмухамметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гусман Ишмухамметович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно