Лунева Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лунев Игнат Михайлов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино