Косолапов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косолапов Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1884

Сын: Косолапов Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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