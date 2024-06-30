Косолапов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косолапов Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1884
Сын: Косолапов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно